CAS'tan Rusya'nın FIFA kararına karşı yaptığı itiraza ret

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında, FIFA'nın kararıyla Dünya Kupası elemelerinden ihraç edilen Rusya Milli Takımı'nın CAS'a yaptığı itiraz reddedildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.03.2022 - 17:07

CAS'tan Rusya'nın FIFA kararına karşı yaptığı itiraza ret

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Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya Federasyonunun (RFS), 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasından ihraç kararına karşı yaptığı başvuruyu reddetti.

CAS'tan yapılan açıklamaya göre RFS'nin, henüz tarihi netleşmeyen duruşma yapılana kadar FIFA kararının yürütmesinin durdurulması talebi reddedildi.

Rusya Milli Futbol Takımı, yarı finalleri 24 Mart, finali ise 29 Mart'ta oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasından ihraç edilmişti.

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