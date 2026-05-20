Casusluk skandalı sonrası özür geldi. "Kaos içerisindeyiz. Bizim çıkmamız gerekiyor"

Acun Ilıcalı 'nın takımı Hull City'nin İngiltere Championship play-off finalindeki rakibi Southampton , rakip takımın antrenmanlarını gizlice izlediği için finalden men edildi.

Middlesbrough'un play-off finaline dahil edildiği ve Southampton'a İngiltere Championship'in 2026/27 sezonunda uygulanacak 4 puan silme cezası verildiği aktarıldı.

ÖZÜR DİLEDİLER

Southampton cephesi taraftarından özür diledi ancak kararın ağır olduğunu ve para cezası verilmesi görüşünü savunarak itiraz edeceklerini açıkladı.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ise sadece bir idmanla yeni takıma çalışacaklarını ifade ederek kendilerinin direkt olarak Premier Lig'e çıkmaları gerektiğini vurguladı.

“KAOS İÇİNDEYİZ”



Now Spor 'a konuşan Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

“10 gündür Southampton’a hazırlanıyorduk. Tüm planlama, analiz ve çalışma onlar üzerindeydi. Şimdi finale 3 gün kala rakip değişti. Bugün oyuncular izinli, perşembe son ciddi idman var. Bir antrenmanla yeni rakibe hazırlanacağız.

Yeni bir gelişme, yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bize denk geldi herhalde. 120 yılın kaosu olan tek senesi bu sene oldu.

Öncelikle rakip takım şikayette bulundu, ‘Biz izlendi̇k’ diyerek fotoğrafı verdiler ve sonradan bunun teknik ekipten biri olduğu ortaya çıktı. Hocanın önemli elemanlarından biri olduğu anlaşılınca iş daha da büyüdü.

Yaklaşık 1 hafta bekleme sonucunda birçok kulübe aynı şekilde casusluk yapıldığı ve bunun organize bir şekilde olduğu gerekçesiyle Southampton turnuvadan, playofftan ihraç edildi. Middlesbrough şimdi onun yerine bizim rakibimiz olarak açıklandı. Southampton’ın yarın itiraz hakkı var. İtiraz edecek. Onun sonucu ne olacak, final ileri alınacak mı bilmiyoruz. Kaos içerisindeyiz.

Alınan kararla ilgili biz aynı görüşte değiliz. Direkt Premier Lig'e çıkmamız gerekiyor. Bugün hukukçularımızla toplantımız var. Bir finalist turnuvadan ihraç oluyorsa, ihraç sebebi maçın sonucunu direkt etkileyen bir durumsa tabii ki itirazımız olamaz.

Ancak hukukçularımız şu anda finalistin diskalifiye olması durumunda bizim direkt olarak Premier Lig’e çıkma ihtimalimizi inceliyor.”