Erol Bulut'un casusluk açıklamalarının ardından Başakşehir cephesinden yanıt geldi.

Casuslukla suçlamıştı: Başakşehir'den Erol Bulut'a yanıt

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yenen Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, kırmızı-beyazlı kulübün içinden birinin antrenman bilgilerini ve analizlerini rakip teknik adamlara aktardığını söylemesi spor dünyasına damga vurdu.

BİLGİLER RAKİP TAKIMA AKTARILDI İDDİASI

Bulut, "Geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takıma aktarmış. Nuri Hoca'ya (Şahin) aktarmış." ifadelerini kullanmıştı. 

Başakşehir'den yapılan açıklamada iddialar yalanlandı. Turuncu-lacivertliler Nuri Şahin'in hiçbir bilgi ya da belge almadığını ifade etti. 

BAŞAKŞEHİR'İN AÇIKLAMASI

