Çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan genç kadın öldü
06.01.2026 20:51
Son Güncelleme: 06.01.2026 20:51
AA, İHA
Bitlis’in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan 21 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan 21 yaşındaki Ayşe İder hayatını kaybetti.
İlçenin Fuar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırımda yürüyen İder'in üzerine, caddedeki bir binanın çatısında biriken kar ve buz kütleleri düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kar ve buz kütlelerinin altında kalan İder, ağır yaralandı.
Ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İder, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İder'in çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.