Çayırovalı karateciler, turnuvadan 5 madalyayla döndü

İstanbul'da 8 ilden 53 kulüp ve 900 sporcunun katıldığı turnuvada Çayırovalı sporcular önemli bir başarıya imza attı. Turnuvada, ümit erkekler 63 kiloda mücadele eden Ahmet Tuğra Güney altın madalya kazanırken, aynı kategoride Fatih Emin Göksal gümüş madalyanın sahibi oldu.

13 yaş kızlar 49 kiloda Nur Bahar Yaşar, 9 yaş erkekler 40 kiloda Burak Miraç Yaşar ve 13 yaş erkekler +55 kiloda Eray Arayıcı ise bronz madalya elde ederek kürsüye çıktı.

"HEDEF DAHA BÜYÜK ZAFER"

Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "3 kulüp, 900 sporcu ve 8 ilden katılım gösteren bu zorlu turnuvada, sporcularımız aldıkları madalyalarla ne kadar güçlü olduklarını bir kez daha gösterdiler. Sporcularımızı gönülden tebrik ediyoruz. Hedef, daha büyük zaferler" denildi.