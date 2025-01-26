Çaykur Rizespor, 5 gollü düelloyu kazandı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 30'da Olawoyin, 47'de Ali Sowe ve 69. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti.



Adana Demirspor'un golleri ise 52. dakikada Bünyamin Balat ve 83'te Maestro'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Karadeniz ekibi puanını 27'ye çıkardı. Adana Demirspor ise 5 puanda kaldı.



RİZESPOR'DA FENERBAHÇE MAÇINDA 2 İSİM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Çaykur Rizespor'da Alikulov ve Taha Şahin sarı kart görerek gelecek hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.



AYNI POZİSYONA FARKLI İKİ KARAR MAÇA DAMGA VURDU

Mücadelenin 17. dakikasında Çaykur Rizespor, Ali Sowe'un golüyle skoru 1-0'a getirdi ancak gol yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla iptal edildi.

Ancak yaklaşık iki dakikalık süren bir VAR incelemenin ardından hakem santrayı işaret ederek golü geçerli saydı.



Ev sahibi ekip gol sevinci yaşarken hakem Çağdaş Altay bir süre santra yaptırmadı ve VAR'ın tekrar devreye girmesiyle golü iptal etti.



Yayıncı kuruluş VAR sisteminde teknik bir hata olduğunu açıkladı.