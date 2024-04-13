Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçına hazır

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular, koşunun ardından kısa pas çalışması gerçekleştirdi.



Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.



Takımda sakatlığı bulunan Faye, Laine, Mithat Pala ve Benhur Keser ise çalışmada yer almadı.



Yeşil-mavili ekip, çalışmanı ardından tesislerde kampa girdi.



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