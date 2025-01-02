Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile iyileşen Ciro Immobile ise teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin şans vermesi halinde oynayabilecek.



ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?



Süper Lig’in 18. haftasında Rizespor ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor.



Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak mücadele, 3 Ocak Cuma günü saat 20:00’da başlayacak.



Müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



SON 8 MAÇTA TEK GALİBİYET



Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakanın sadece 1'ini kazanabildi.



Söz konusu süreçte 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, geride kalan 8 haftada tek galibiyetini ise Fenerbahçe derbisinde elde etti.



Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'u yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.



BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA



Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Ligde 3'er sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Moatasem Al Musrati ve Ciro Immobile, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.



Bu oyuncular, cezalı olmaları halinde 19. haftadaki Sipay Bodrum FK mücadelesinde forma giyemeyecek.



EV SAHİBİ EKİBİN SON DURUMU



Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan yeşil-mavili ekip, 20 puanla 12. sırada yer alıyor.



Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 16 kez havalandıran yeşil-mavili ekip, kalesinde 25 gole engel olamadı.



Ligde son iç saha maçında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş ise 26 puanla 6. sırada bulunuyor.



LİG'DE 45. KEZ KARŞILAŞACAKLAR



İki ekip arasında ligde oynanan 44 maçın 29'unu siyah-beyazlı takım, 7'sini Karadeniz temsilcisi kazandı, 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş, 91 kez fileleri havalandırırdı. Çaykur Rizespor 43 gol kaydetti.

