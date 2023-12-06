Çaykur Rizespor-Bucaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda, 7 Aralık Perşembe günü sahasında Bucaspor 1928 ile karşılaşacak. Futbolseverler ise maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi gibi ayrıntıları merak ediyor. İşte, Çaykur Rizespor-Bucaspor maçı hakkında bilgiler...



Çaykur Rizespor-Bucaspor maçı, 7 Aralık Perşembe günü yapılacak.



Çaykur Rizespor ile Bucaspor 1928 arasında Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.



Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928 maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.



Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde akşam saatlerinde son antrenmanını yapacak yeşil-mavili ekip, aynı yerde kampa girecek.

