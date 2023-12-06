NTV.COM.TR’ye geri dön

Çaykur Rizespor-Bucaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda Bucaspor 1928 ile karşılaşacak. Teknik direktör Palut'un, ligde son oynanan RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de forma giyen oyunculara büyük oranda görev vermemesi bekleniyor. Rize temsilcisinde, sakatlığı devam eden Emirhan Topçu forma giyemeyecek. Peki, Çaykur Rizespor-Bucaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-Bucaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 4. eleme turunda, 7 Aralık Perşembe günü sahasında Bucaspor 1928 ile karşılaşacak. Futbolseverler ise maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi gibi ayrıntıları merak ediyor. İşte, Çaykur Rizespor-Bucaspor maçı hakkında bilgiler...

Çaykur Rizespor-Bucaspor maçı, 7 Aralık Perşembe günü yapılacak.

Çaykur Rizespor ile Bucaspor 1928 arasında Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928 maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde akşam saatlerinde son antrenmanını yapacak yeşil-mavili ekip, aynı yerde kampa girecek.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;