Çaykur Rizespor, David Akintola ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor, ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan ayrılan David Akintola'yı kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Akintola ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:



"Çaykur Rizespor’umuz bu sezon Adana Demirspor forması giyen David Akintola ile anlaşma sağladı. Sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Nijeryalı forvet David Akintola kendisini 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz David Akintola’ya “hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz."

