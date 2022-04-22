Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Fenerbahçe'den sezonun en farklı galibiyeti

SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig’in 34.’ncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi. Fenerbahçe'nin gollerini Diego Rossi, Serdar Dursun(3), Valencia ve Nazım Sangare attı.  Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 65'e yükselterek lider Trabzonspor'un 8 puan gerisinde 2. sıradaki yerini korudu.

Haberler 22.04.2022 - 22:30

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Fenerbahçe'den sezonun en farklı galibiyeti

Son dakika haberi! Karşılaşmanın henüz ilk dakikasında Miguel Crespo ve ardından Kim Min-Jae'ye eliyle müdahalede bulununan Rizesporlu Fabricio Baiano, direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Rakibinin de eksik kalması ile beraber maçın neredeyse tamamında daha etkili oynayan taraf oldu. Sarı lacivertli ekip, 9. dakikada Diego Rossi ve 45+3 ile 45+9'da penaltıdan Serdar Dursun'un attığı goller ile ilk devreyi 3-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe ikinci yarıda da topa hakim olan ve rakip kalede baskı kuran taraf oldu. Deplasman ekibi 51'de bir daha Serdar Dursun, 65'te Arda Güler'in pasında Enner Valencia ve 76'da Nazım Sangare ile skoru 0-6'ya getirdi ve maç bu skorla tamamlandı.

Böylelikle Fenerbahçe puanını 65'e çıkardı. Rizespor ise 30 puanla küme düşme hattında kaldı.

Fenerbahçe, Ocak 2015'ten bu yana ilk kez üst üste dört maçını gol yemeden kazandı.

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