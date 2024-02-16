Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, rakibiyle lig tarihinde 44. kez karşı karşıya gelecek. Futbolseverler de maça dair ayrıntıları sorguluyor. İşte, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler...



Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı 17 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Mücadele Çaykur Didi Stadyumu’nda saat 19:00’da başlayacak.



Müsabakayı Arda Kardeşler yönetirken, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ



Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.



Sakatlıkları süren Fred ve Joshua King'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda ikinci olan Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel, Nijerya'da düzenlenecek devlet protokolüne katılacağı için Rize deplasmanında forma giyemeyecek.



Sakatlığını atlattıktan sonra bir süredir takımla çalışan Rodrigo Becao, teknik ekibin kararına göre maç kadrosunda yer alacak.



4 FUTBOLCU KART SINIRINDA



Sarı-lacivertli ekipte Çaykur Rizespor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.



Bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı bütün lig maçlarında süre alan Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'nin yanı sıra Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, Rize deplasmanında kart görmesi durumunda bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.



FENERBAHÇE'NİN DEPLASMAN KARNESİ



Fenerbahçe, bu sezon ligde aldığı 64 puanın 34'ünü deplasman maçlarında hanesine yazdırdı.



Evinde oynadığı 13 karşılaşmada 9 puan kaybedip 30 puan kazanan sarı-lacivertliler, dış sahada mağlubiyet almazken 12 maçta 11 kez kazanıp 1 maçta golsüz berabere kaldı.



Rakip sahadaki 12 karşılaşmanın 9'unda kalesini gole kapatan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 12 maçta 27 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 5 gol gördü. Fenerbahçe, gol yediği maçlardan da 3 puanla ayrıldı.