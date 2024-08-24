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Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Lige Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 2. haftada ise deplasmanda Göztepe ile berabere kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Rize deplasmanını kayıpsız geçmeye çalışacak. Peki, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol 'in 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler de bu maça dair tarih, saat ve yayıncı kanalını merak ediyor. İşte, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler...

RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı, 25 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te yapılacak.

Müsabaka, Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

FRED'İN SAKATLIĞI GEÇTİ

Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından Fred Rodrigues, takıma döndü.

Uzun süreli sakatlığı nedeniyle önemli maçlar kaçıran tecrübeli orta saha, son dönemde takımla çalıştı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Fred'in yanı sahadaki yerini alması bekleniyor.

TEK EKSİK VAR

Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesinde tek eksik Mert Hakan Yandaş olacak.

Geçtiğimiz sezondan cezası bulunan Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

İrfan Can Eğribayat'ın ise 3 maçlık cezası Göztepe deplasmanında son bulmuştu.

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