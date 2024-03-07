Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı.

5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda taktik çalışmasıyla tamamlandı. Yeşil-mavili ekip yarın saat 20.00’da deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçından 3 puan ile ayrılmak istiyor.



BAHATTİN ŞİMŞEK DÜDÜK ÇALACAK



Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşmasını hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Şimşek’in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olarak belirlendi.