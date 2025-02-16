Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sarı kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarına odaklandı. Okan Buruk'un öğrencileri, deplasmanda galip gelerek hem AZ Alkmaar ile yapılacak rövanş maçı öncesi moral depolamak hem de 25. haftadaki Fenerbahçe derbisine puan farkını koruyarak çıkmak istiyor. İşte, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı hakkında bilgiler...



ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı, 17 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.



Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele, beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.



TAKIMLARIN LİGDE SON DURUMU



Ligde çıktığı 22 müsabakada 19 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, yoluna namağlup devam ediyor. Haftaya 60 puanla zirvede giren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.



Mavi-yeşilliler ise 22 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, 27 puanla haftaya 11. sırada girdi.



GALATASARAY'IN EKSİKLERİ



Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle yarınki müsabakada süre alamayacak.



Sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Yunus Akgün, Alvaro Morata ve Mauro Icardi, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

