Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının yabancı VAR’ı belli oldu

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alman Johann Pfeifer oldu.



Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, saat 20.00’de deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar yapacak. Dördüncü hakem ise Yiğit Arslan olacak.



Müsabakanın VAR koltuğunda ise Almanya Futbol Federasyonu’ndan Johann Pfeifer oturacak.



Pfeifer’a, AVAR’da Kerem Ersoy eşlik edecek.