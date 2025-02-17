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Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının yabancı VAR’ı belli oldu

Süper Lig'de oynanacak Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının VAR’ı Johann Pfeifer oldu.

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının yabancı VAR’ı belli oldu

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Çaykur Rizespor - maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alman Johann Pfeifer oldu.

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, saat 20.00’de deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar yapacak. Dördüncü hakem ise Yiğit Arslan olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda ise Almanya Federasyonu’ndan Johann Pfeifer oturacak.

Pfeifer’a, AVAR’da Kerem Ersoy eşlik edecek.

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