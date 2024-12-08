Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'ya konuk olacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.



Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.



Çaykur Rizespor, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, bir beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda hanesine 19 puan yazdırdı.



Gaziantep FK ise ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 15 puan topladı.



Karadeniz ekibinde kart cezalısı bulunan Giannis Papanikolaou, yarınki maçta forma giyemeyecek.