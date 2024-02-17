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Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya (Canlı anlatım)

Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İşte ayrıntılar ve canlı anlatım...

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya (Canlı anlatım)
Ç.Rizespor - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman

, Trendyol Süper Lig'de geçen hafta kaybettiği liderliği geri almak istiyor.

Sarı-lacivertliler 26. hafta maçında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. 

Çaykur Didi Stadı'nda 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. 

HAKEMLER

Kardeşler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Erdem Bayık yapıyor.

Mücadelenin 4. hakemi Direnç Tonusluoğlu, VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturuyor. Yankaya'ya AVAR'da Abdulkadir Bitigen ve Mustafa Sönmez eşlik ediyor. 

Isınma esnasında sakatlanan kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Tarık Çetin ilk 11'de yer aldı.

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı

13' Karşılaşmanın ilk sarı kartı Rize'den Muammer Sarıkaya'ya çıktı

26' Minchev'in golüyle Rizespor 1-0 öne geçti

28' Rize'de Benhur Keser sakatlanarak çıktı yerine Altin Zeqiri oyuna dahil oldu

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Muammer, Benhur, Akintola, Olawoyin, Minchev

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Jayden, İsmail Yüksek, Krunic, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko

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