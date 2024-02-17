Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya (Canlı anlatım)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de geçen hafta kaybettiği liderliği geri almak istiyor.



Sarı-lacivertliler 26. hafta maçında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.



Çaykur Didi Stadı'nda 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

HAKEMLER

Kardeşler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Erdem Bayık yapıyor.



Mücadelenin 4. hakemi Direnç Tonusluoğlu, VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturuyor. Yankaya'ya AVAR'da Abdulkadir Bitigen ve Mustafa Sönmez eşlik ediyor.



Isınma esnasında sakatlanan kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Tarık Çetin ilk 11'de yer aldı.

