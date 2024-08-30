Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyetiyle lige iç saha yenilgisiyle başlayan İstanbul ekibi, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1, Adana Demirspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Rize ekibi, 3 maçta 3 gol sevinci yaşarken kalesinde 7 gol gördü. İşte, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı hakkında bilgiler...



Kasımpaşa, Rizespor ile ligde oynadığı son 10 maçın 5'inde sahadan galibiyetle ayrılırken 3 müsabakası beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor ise son 10 maçın 2'sinde üç puan alan taraf oldu.



RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?



Süper Lig’in 4. haftasında Rizespor ve Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.



Ali Şansalan'ın düdük çalacağı mücadele 31 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15’te başlayacak.



Karşılaşma, beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



EV SAHİBİNİN EKSİKLERİ



Yeşil-mavili ekipte sakatlığı bulunan Benhur Keser, Kasımpaşa karşılaşmasında kadroda yer almayacak.

