NTV.COM.TR’ye geri dön

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sezonu ilk 3 haftasında 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Kasımpaşa, 2 puanla 14. sırada basamakta bulunuyor. İstanbul ekibi, 3 maçta 5 gol sevinci yaşarken, kalesinde 6 gol gördü. Lige 1'er galibiyet, yenilgi ve beraberlikle başlayan, rakiplerine 3 gol atan ancak 7 gol yiyen Rize temsilcisi ise 4 puanla 8'inci sırada yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

, Trendyol 'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyetiyle lige iç saha yenilgisiyle başlayan İstanbul ekibi, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1, Adana Demirspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Rize ekibi, 3 maçta 3 gol sevinci yaşarken kalesinde 7 gol gördü. İşte, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı hakkında bilgiler...

Kasımpaşa, Rizespor ile ligde oynadığı son 10 maçın 5'inde sahadan galibiyetle ayrılırken 3 müsabakası beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor ise son 10 maçın 2'sinde üç puan alan taraf oldu.

RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 4. haftasında Rizespor ve Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.

Ali Şansalan'ın düdük çalacağı mücadele 31 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15’te başlayacak.

Karşılaşma, beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EV SAHİBİNİN EKSİKLERİ

Yeşil-mavili ekipte sakatlığı bulunan Benhur Keser, Kasımpaşa karşılaşmasında kadroda yer almayacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...