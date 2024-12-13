Çaykur Rizespor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. İlhan Palut yönetiminde iyi bir sezon geçiren Çaykur Rizespor, 19 puan ile ligin 9. sırasında yer alıyor. Ali Çamdalı ile sezona başlayıp, yerine Recep Uçar'ı getiren Konyaspor ise rakibi Rizespor ile aynı puanda 8. sırada bulunuyor. İşte, Çaykur Rizespor-Konyaspor maçı hakkında bilgiler...



ÇAYKUR RİZESPOR-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Çaykur Rizespor-Konyaspor maçı, 14 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak.



Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



SÜPER LİG'DE 16. HAFTANIN PROGRAMI



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. haftanın maç programı şöyle:



13 Aralık Cuma:



20.00 Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor (Grey Beton Bodrum)



20.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)



14 Aralık Cumartesi:



16.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)



19.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Gain Park)



15 Aralık Pazar:



13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Mersin)



16.00 Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)



19.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)



16 Aralık Pazartesi:



19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)



21.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)