Çaykur Rizespor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor'da, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ile Papanikolaou ve kart cezası bulunan Samet Akaydin ile Olawoyin maçta forma giyemeyecek. İşte, Çaykur Rizespor-Sivasspor maçı hakkında bilgiler...



ÇAYKUR RİZESPOR-SIVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Çaykur Rizespor-Sivasspor maçı, 5 Nisan Cumartesi günü saat 13:30'da oynanacak.



Müsabaka, beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.



SİVASSPOR'UN EKSİKLERİ



Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Fode Koita ile kaleci Djordje Nikolic, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.



TAKIMLARIN SÜPER LİG'DE SON DURUMU



Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 30 puan topladı.



Çaykur Rizespor, 10 galibiyet, 3 beraberlik, 14 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 33 puanla ligde 13'üncü sırada bulunuyor, Sivasspor ise 30 puanla 15. sırada yer alıyor.



