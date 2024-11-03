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Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, dün oynadığı Sivaspor maçının ardından ara vermeden Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki çalışmaya salonda başlayan Çaykur Rizespor, sonrasında iki gruba ayrılarak yenileme ve sahadaki çalışma ile günü tamamladı.

Yeşil-mavililer, Trendyol ’in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile mücadele edecek.

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