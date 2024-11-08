Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Futbolseverler de bu maçın ayrıntılarına odaklandı. İşte, Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı hakkında bilgiler...



RİZESPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.



Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.



Müsabaka, Bein Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.



İKİ TAKIM ARASINDAKİ 45. RANDEVU



Çaykur Rizespor VE Trabzonspor 45’inci kez karşı karşıya gelecek.



İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 44 maçta Trabzonspor’un 27, Çaykur Rizespor’un 8 galibiyeti bulunurken 9 maç da beraberlikle sonuçlandı.