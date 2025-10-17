Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 9. hafta

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ÇAYKUR RİZESPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.



Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.



TRABZONSPOR ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRME PEŞİNDE



Ligde 22 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 17 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.



KAZANIRSA ART ARDA 3. GALİBİYETİNİ ALACAK



Ligde son 2 karşılaşmasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenmesi halinde art arda üçüncü maçından galibiyetle ayrılmış olacak.



Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

