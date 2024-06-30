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Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da devam ediyor.

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol ’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da sürdürüyor.

Mavi-yeşilliler, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde antrenman gerçekleştirdi. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Kondisyon çalışmaları ile süren idman çift kale maç ile son buldu. Rize ekibinin Erzurum kampı 5 Temmuz’da sona erecek.

Çaykur Rizespor, yeni sezonun ikinci dönem hazırlıklarına 8-28 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’da devam edecek.

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