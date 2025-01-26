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Çaykur Rizespor'da 2 isim Fenerbahçe maçında cezalı

Çaykur Rizespor'da kart sınırında bulunan Alikulov ile Taha Şahin, Adana Demirspor karşısında sarı kart görerek Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Çaykur Rizespor'da 2 isim Fenerbahçe maçında cezalı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti.

Mücadelede kart sınırında bulunan Alikulov ve Taha Şahin sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Böylelikle yeşil-mavililerde iki oyuncu gelecek hafta oynanacak mücadelesinde forma giyemeyecek.

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