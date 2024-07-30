Çaykur Rizespor'da Muhamed Buljubasic için imza töreni

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 4 yıllık anlaşma sağladığı yeni transferi Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Muhamed Buljubasic ile sözleşme imzaladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Buljubasic, Başkanımız İbrahim Turgut'un katıldığı törende kendisini Çaykur Rizespor'a bağlayan 4 yıllık resmi sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.
Muhamed Buljubasic imza töreni 🖊— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) July 30, 2024
📸: Yeni transferimiz Buljubasic, başkanımız İbrahim Turgut'un katıldığı törende kendisini Çaykur Rizespor'a bağlayan 4 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.
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