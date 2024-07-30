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Çaykur Rizespor'da Muhamed Buljubasic için imza töreni

Çaykur Rizespor'da yeni transfer Muhamed Buljubasic için imza töreni düzenlendi.

Çaykur Rizespor'da Muhamed Buljubasic için imza töreni

Trendyol ekiplerinden Çaykur Rizespor, 4 yıllık anlaşma sağladığı yeni transferi Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Muhamed Buljubasic ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Buljubasic, Başkanımız İbrahim Turgut'un katıldığı törende kendisini Çaykur Rizespor'a bağlayan 4 yıllık resmi sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

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