Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş çeyrek finalde

04.03.2026 19:34

Son Güncelleme: 04.03.2026 22:22

Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u ağırladı. Rize karşısında 4-1 kazanan siyah beyazlılar çeyrek finale yükseldi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
 

Beşiktaş, rakibini 4-1 yenerek gruptan lider çıktı. Goller Oh, Murillo, Cengiz ve Salih Uçan'dan geldi.
 

Bu sezon iki takımın Süper Lig'deki randevusunu Beşiktaş, sahasında 1-0 kazanmıştı.

5 DEĞİŞİKLİK

 

Sergen Yalçın, son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

 

Yalçın, savunmada Felix Uduokhai ve Rıdvan Yılmaz'ı yedek soyundururken yerlerine Tiago Djalo ile Yasin Özcan'ı görevlendirdi.

 

Sergen Yalçın, orta sahada Kristjan Asllani'nin yerine Salih Uçan'a formayı teslim etti.

 

Ligde hafta sonu cezasından dolayı forma giyemeyen Orkun Kökçü, Vaclav Cerny'nin yerine görev yaparken, Milot Rashica da Cengiz Ünder'in yedek başladığı maçta formayı kaptı.

Maç sonucu: Beşiktaş 4 - Çaykur Rizespor 1

 

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

27' Murillo'nun golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti

38' Salih Uçan'ın golüyle Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı

42' Oh'un golüyle fark açıldı: 3-0

45' İlk yarı sona erdi

 

İKİNCİ DEVRE

55' Rizespor penaltı kazandı. Ancak pozisyon VAR'dan döndü

81' Cengiz'in golüyle skor 4-0'a geldi

85' Papanikolaou, Rizespor'un golünü kaydetti: 4-1

90' Mücadele sona erdi

 

EKSİKLER
 

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure müsabakada forma giyemedi.

 

SERGEN YALÇIN GERİ DÖNDÜ
 

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları nedeniyle Süper Lig'deki Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşmasında takımın başına çıktı. 

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçından yansıyan kare

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin, Ndidi, Salih, Orkun, Rashica, Olaitan, Oh.

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Emir, Furkan, Papanikolaou, Bujubasic, Emrecan, Augusto, Zeqiri, Pierrot.

Recep Uçar ile Sergen Yalçın