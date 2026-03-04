Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş çeyrek finalde

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk etti.



Beşiktaş, rakibini 4-1 yenerek gruptan lider çıktı. Goller Oh, Murillo, Cengiz ve Salih Uçan'dan geldi.



Bu sezon iki takımın Süper Lig'deki randevusunu Beşiktaş, sahasında 1-0 kazanmıştı.



5 DEĞİŞİKLİK

Sergen Yalçın, son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

Yalçın, savunmada Felix Uduokhai ve Rıdvan Yılmaz'ı yedek soyundururken yerlerine Tiago Djalo ile Yasin Özcan'ı görevlendirdi.

Sergen Yalçın, orta sahada Kristjan Asllani'nin yerine Salih Uçan'a formayı teslim etti.

Ligde hafta sonu cezasından dolayı forma giyemeyen Orkun Kökçü, Vaclav Cerny'nin yerine görev yaparken, Milot Rashica da Cengiz Ünder'in yedek başladığı maçta formayı kaptı.



Maç sonucu: Beşiktaş 4 - Çaykur Rizespor 1

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



27' Murillo'nun golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti



38' Salih Uçan'ın golüyle Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı



42' Oh'un golüyle fark açıldı: 3-0



45' İlk yarı sona erdi

İKİNCİ DEVRE



55' Rizespor penaltı kazandı. Ancak pozisyon VAR'dan döndü



81' Cengiz'in golüyle skor 4-0'a geldi



85' Papanikolaou, Rizespor'un golünü kaydetti: 4-1



90' Mücadele sona erdi

EKSİKLER



Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure müsabakada forma giyemedi.

SERGEN YALÇIN GERİ DÖNDÜ



Beşiktaş'ta sarı kart cezaları nedeniyle Süper Lig'deki Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşmasında takımın başına çıktı.