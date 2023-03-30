THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya ekibi Cazoo Baskonia ile kozlarını paylaşacak. Peki, Cazoo Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



CAZOO BASKONİA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında yarın İspanya temsilcisi Cazoo Baskonia'yla deplasmanda karşılaşacak. Bask bölgesinindeki Vitoria-Gasteiz şehrinde bulunan Buesa Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak.



Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU



Sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 18 galibiyet ve 13 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor. Cazoo Baskonia ise 16 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.



İki ekip arasında sezonun ilk yarısı İstanbul'da oynanan maçı Cazoo Baskonia, 76-70 kazanmıştı.