Cebelitarık - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)
Dünya Kupası eleme maçları heyecanı devam ediyor. Cebelitarık zorlu karşılaşmada Faroe Adaları’nı konuk ediyor. İskoçya kritik mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Cebelitarık - Faroe Adaları mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli oldu.
Dünya Kupası hedefini sürdürmek isteyen Cebelitarık, Faroe Adaları karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sonuca ulaşmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanala odaklandı. Peki Cebelitarık - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CEBELİTARIK - FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN?
Dünya Kupası eleme mücadelesinde Cebelitarık ve Faroe Adaları karşı karşıya geliyor. Cebelitarık Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (8 Eylül) saat 21:45’te başlayacak ve Exxen’den canlı yayınlanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Futbol
- 2026 Dünya Kupası Elemeleri
- Maç