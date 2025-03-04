Cedevita Olimpija-Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek final vizesi için Cedevita Olimpija ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak turu geçen taraf adını çeyrek finale yazdıracak. Normal sezonda sıralamada üstte olan Cedevita Olimpija, ev sahibi avantajını elinde bulundurduğu için maç Slovenya'da oynanacak. İşte, Cedevita Olimpija-Beşiktaş maçı hakkında bilgiler...



Cedevita Olimpija-Beşiktaş basketbol maçı, 5 Mart Çarşamba günü yapılacak.



Başkent Lübliyana'daki Stozice Arena'da yapılacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.



Müsabaka, TRT Spor Yıldız ve S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.



TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?



Normal sezonda mücadele ettiği A Grubu'ndaki 18 maçta 10 galibiyet, 8 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, beşinci olarak 8'li final etabına kaldı.



B Grubu'ndaki Slovenya temsilcisi ise aynı performansla dördüncü oldu ve adını 8'li finale yazdırdı.

