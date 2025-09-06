Cedi Osman maç sonrası itiraf

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda İsveç'i 85-79 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Takım'daCedi Osman konuştu.



Cedi Osman, şunları kaydetti:



"Grup aşamasını birinci bitiren bir takımın son 16 turu maçını bu saatte oynamasını anlayamıyoruz. Sahada en iyi halimizle mücadele etmedik. Çeyrek final maçına hazırlanmamız lazım. İnşallah bir daha ilk çeyrekteki gibi oynamayız. Üçüncü periyottaki gibi mücadele ederiz. Galibiyet dolayısıyla takımı tebrik ediyorum."