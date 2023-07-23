Cedric Bakambu kimdir, kaç yaşında? İşte Cedric Bakambu'nun kariyeri

Cedric Bakambu basında yer alan haberlerin ardından merak edilen isim oldu. Bakambu, daha önce Türkiye'de Bursaspor forması giymişti. İşte, Cedric Bakambu'nun kariyeri ve biyografisi...



CEDRİC BAKAMBU KİMDİR?



Cedric Bakambu, 11 Nisan 1991 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Kariyerine Sochaux'da başlayan başarılı futbolcu Bursaspor, Villarreal, BJ Guoan, Marsilya, Olympiakos ve Al Nasr formaları giydi.



Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Bakambu, 182 cm boyunda ve sağ ayağını kullanıyor. Tecrübeli ismin kulübü ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.



Bakambu'nun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.



