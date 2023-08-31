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Ceferin, Suudi Arabistan takımlarını veto etti: "Sadece Avrupa kulüpleri katılabilir"

Aleksander Ceferin, Suudi Arabistan takımlarının gelecek sezon Avrupa kupalarına katılabileceği dedikodularına son verdi. Ceferin, "Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne sadece Avrupa kulüpleri katılabilir." dedi.

Ceferin, Suudi Arabistan takımlarını veto etti: "Sadece Avrupa kulüpleri katılabilir"

Başkanı Aleksander Ceferin futbolun içinde bulunduğu durumu değerlendirdi ve özellikle liginin yükselişine ve 'nin yeni sezonuna değindi.

Ceferin, Suudi Arabistan ligini birkaç yıl önce birçok yıldızın da ilgisini çeken Çin ligine benzetti.

Ceferin L'Equipe'e verdiği demeçte "Bu bir tehdit değil, benzer bir yaklaşımı kariyerlerinin sonundaki oyunculara çok para teklif ederek satın alan Çin'de de gördük. Çin futbolu gelişmedi ve sonrasında Dünya Kupası'na katılamadı." dedi.

GELECEK SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SUUDİ ARABİSTAN TAKIMI OLACAK MI?

Son haftalarda, Suudi Arabistan kulüplerinin önümüzdeki sezonlarda Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceğine dair söylentiler vardı, ancak Ceferin bu spekülasyonları yalanladı.

Ceferin, "Bir medya kuruluşu bize sormadan bu konu hakkında konuştu. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne sadece Avrupa kulüpleri katılabilir."

ABD'DE ORGANİZASYON DÜZENLENECEK Mİ?

Ceferin, gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Şampiyonlar Ligi finali düzenlenmesi olasılığı sorulduğunda da benzer bir tutum sergiledi.

"Sadece Avrupa federasyonları bir finale ev sahipliği yapmak için başvurabilir." ifadelerini kullandı.

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