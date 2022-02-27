Çekya Futbol Federasyonu'ndan Rusya maçı kararı

Haberler - ntv.com.tr 27.02.2022 - 13:52 | Son Güncelleme : 27.02.2022 - 14:10
Rusya-Ukrayna Savaşı futbol dünyasında da etkisini göstermeye devam ediyor.
Dünya kupası elemelerinde oynanacak Rusya-Polonya ve İsveç-Çekya karşılaşmalarının sonucunda olası bir Rusya eşleşmesine karşın 3 ülkenin futbol federasyonu Rusya milli takımına karşı sahaya çıkmama kararı aldı.
Twitter'dan yapılan paylaşımda maçın tarafsız sahada olsa dahi oynanmayacağı vurgulandı.
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