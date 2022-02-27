Çekya Futbol Federasyonu'ndan Rusya maçı kararı

Çekya, Dünya Kupası elemelerinde olası bir Rusya eşleşmesi durumunda sahaya çıkmayacağını duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 27.02.2022 - 13:52 | Son Güncelleme : 27.02.2022 - 14:10

Çekya Futbol Federasyonu'ndan Rusya maçı kararı

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- Savaşı futbol dünyasında da etkisini göstermeye devam ediyor. 

Dünya kupası elemelerinde oynanacak Rusya-Polonya ve İsveç- karşılaşmalarının sonucunda olası bir Rusya eşleşmesine karşın 3 ülkenin futbol federasyonu Rusya milli takımına karşı sahaya çıkmama kararı aldı.

Twitter'dan yapılan paylaşımda maçın tarafsız sahada olsa dahi oynanmayacağı vurgulandı.

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