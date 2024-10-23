Celje-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

RAMS Başakşehir , UEFA Konferans Ligi ikinci maçında yarın deplasmanda Slovenya'nın Celje takımıyla karşı karşıya gelecek. Peki, Celje-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CELJE-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Celje-Başakşehir maçı 24 Ekim Perşembe günü Celje Stadı'nda oynanacak. Saat 19.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

MAÇI UKRAYNALI HAKEM YÖNETECEK



Müsabakayı Ukrayna Futbol Federasyonundan hakem Oleksii Derevinskyi yönetecek. Derevinskyi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Viktor Matyash ve Viktor Nyzhnyk yapacak.



BAŞAKŞEHİR'DE 3 İSİM YOK



RAMS Başakşehir, Konferans Ligi'nde oynadığı ilk maçta sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. Celje de ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'e 3-1 yenildi.



Başakşehir'de sakatlığı bulunan Serdar Gürler maçta forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte isimleri UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo da müsabakada görev yapamayacak.