Celta Vigo - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga )
08.11.2025 15:54
NTV - Haber Merkezi
İspanya’da heyecan Celta Vigo - Barcelona maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Celta Vigo - Barcelona karşı karşıya geliyor. Barcelona zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Celta Vigo - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
CELTA VİGO - BARCELONA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Celta Vigo - Barcelona kozlarını paylaşıyor. Vigo'da, Estadio de Balaídos Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 9 Kasım Pazar günü saat 23.00’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.