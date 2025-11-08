Celta Vigo - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Celta Vigo - Barcelona karşı karşıya geliyor. Barcelona zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Celta Vigo - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

CELTA VİGO - BARCELONA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Celta Vigo - Barcelona kozlarını paylaşıyor. Vigo'da, Estadio de Balaídos Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 9 Kasım Pazar günü saat 23.00’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.