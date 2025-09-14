Celta Vigo - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)
İspanya LaLiga’da kritik mücadelede Celta Vigo ve Girona kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Celta Vigo, ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Celta Vigo - Girona mücadelesi için geri sayım başladı. Girona, zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Gözler maç saatine çevrilirken yayıncı kuruluş merak konusu oldu. Peki Celta Vigo - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CELTA VİGO - GİRONA MAÇI NE ZAMAN?
İspanya’da haftanın dikkat çeken mücadelesinde Celta Vigo ve Girona kozlarını paylaşayacak. Estadio de Balaídos Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 15.00’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.