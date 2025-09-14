Celta Vigo - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)

Celta Vigo - Girona mücadelesi için geri sayım başladı. Girona, zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Gözler maç saatine çevrilirken yayıncı kuruluş merak konusu oldu. Peki Celta Vigo - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



CELTA VİGO - GİRONA MAÇI NE ZAMAN?



İspanya’da haftanın dikkat çeken mücadelesinde Celta Vigo ve Girona kozlarını paylaşayacak. Estadio de Balaídos Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 15.00’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

