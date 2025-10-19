Celta Vigo - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya LaLiga)

Celta Vigo - Real Sociedad maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı. Real Sociedad yıldız isimleriyle zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…



CELTA VİGO - REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN?



LaLiga’da Celta Vigo - Real Sociedad karşı karşıya geliyor. Vigo'da, Estadio de Balaídos Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 17.15’de başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

