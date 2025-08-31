Celta Vigo - Villarreal   maçı  ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya)



Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden olan LaLiga’da üçüncü hafta heyecanı devam ediyor.Villarreal, zorlu Celta Vigo deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor Celta Vİgo’da ise gözler yıldız oyuncularda olacak.



CELTA VİGO - VİLLARREAL NE ZAMAN?



İspanya LaLiga’da üçüncü hafta mücadelesinde Celta Vigo ve Villarreal kozlarını paylaşacak.



Vigo'da, Balaídos Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (31 Ağustos) saat 18.00’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

