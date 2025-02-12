Celtic-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Celtic sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. Lig aşamasında 12 puan toplayan Celtic 21. sırada yer alarak play-off'ta mücadele etmeye hak kazanmıştı. 15 puan toplayan Alman ekibi ise grubu 12. sırada tamamlayarak play-off etabına kalmıştı. İşte, Celtic-Bayern Münih maçı hakkında bilgiler...



CELTIC-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Celtic-Bayern Münih maçı, 12 Şubat Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.



Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL İLK 11'LER



Celtic: Schmeichel - Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylor - Engels, McGregor, Hatate - Kuhn, Idah, Yang



Bayern Münih: Neuer, Laimer, Upamecano, Kim, Guerreiro, Kimmich, Pavlovic, Coman, Musiala, Olise, Kane