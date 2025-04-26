Celtic, İskoçya'da üst üste 4. kez şampiyon

İskoçya Premiership'te Celtic, deplasmanda Dundee United'ı 5-0 yenerek üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etti.



Tannadice Park'ta oynanan maçın 30. dakikasında ev sahibi ekibin Avustralyalı savunmacısı Ryan Strain'in kendi kalesine attığı golle öne geçen Celtic, Alman kanat oyuncusu Nicolas Kühn (38, 45+3) ve İrlandalı forvet Adam Idah'ın (47, 58) ikişer golüyle galibiyete uzandı.



Ligde normal sezonda 97 gol kaydeden ve şampiyonluk grubundaki ilk maçında 5-0'lık galibiyetle mutlu sona ulaşan Celtic, toplamda 55. lig şampiyonluğuna imza attı.