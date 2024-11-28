Celtic kabusu yaşadı: Kendi kalesine attığı gol gündem oldu

Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynanan bu karşılaşmadan önce, Celtic dört maçta iki galibiyet ve bir beraberlikle Şampiyonlar Ligi grup aşamasında son 16 play-off turunu elinde tutuyordu. Brendan Rodgers'ın ekibi, beşinci maçında üçüncü galibiyetini alarak bir üst tura yükselme şansını güçlendirmeyi hedefliyordu. Ancak maçın erken dakikalarında kabus gibi bir olay yaşandı.

Kasper Schmeichel topu savunmadan oyun kurarak çıkarmak isterken, orta sahadan gelen bir pas, ceza sahasında Cameron Carter-Vickers’a gönderildi.



Ancak ABD’li savunmacı, kaleci Schmeichel’ın sağ direğin dışına doğru açıldığını fark etmeden, kör bir pasla topu Schmeichel’ın olduğunu düşündüğü noktaya gönderdi.



Top, Schmeichel’ın pozisyon aldığı yerin ters tarafında, kale çizgisine doğru yavaşça yuvarlanarak ağlarla buluştu.

Schmeichel, golü engellemek için çaresizce geri koşsa da yetişemedi ve kendi kalesine golle Celtic geriye düştü.



Carter-Vickers, yaptığı hatayı hemen fark etmiş gibi görünse de topun ağlara gitmesini sadece çaresiz bir şekilde izleyebildi.

2022'DEN BERİ FORMA GİYİYOR



Carter-Vickers, 2022’de Tottenham’dan Celtic’e transfer olduktan sonra iki sezondan uzun bir süredir takımda forma giyiyor.

Bu süreçte 127 maçta görev alan savunmacı, yedi gol atıp iki asist yaptı ve üç İskoçya Ligi şampiyonluğu kazandı.