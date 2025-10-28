NTV.COM.TR

Celtic Teknik Direktörü Brendan Rodgers istifa etti

Celtic Teknik Direktörü Brendan Rodgers, kulüpteki görevinden istifa etti.

Ünlü İngiliz teknik adam Brendan Rodgers, 1 Temmuz 2023 tarihinden beri İskoç ekibi 'in başındaydı.

Rodgers yönetimindeki yeşil-beyazlılar, iki lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere toplam dört kupa kazanmış olsa da, bu sezon başlangıcı beklentilerin oldukça gerisinde kaldı.

Ligin en büyük favorisi olarak gösterilen , İskoçya Premier Ligi'nde lider Hearts'ın sekiz puan gerisinde kalınca, Brendan Rodgers bu sabah saatlerinde görevinden istifa etti.

İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Celtic, resmi internet sitesinden paylaştığı duyuruyla birlikte Rodgers'ın istifasının kabul edildiğini açıkladı. Yayımlanan basın bülteninde şu ifadelere yer verildi: "Brendan Rodgers, bugün istifasını yönetime sundu. Biz de bunu kabul ettik ve kendisi ile yollarımız ayrıldı. Rodgers'a kulübümüze kattığı her şey için çok teşekkür ederiz."

TAKIMIN BAŞINA O'NEILL GEÇECEK

Celtic, geçici olarak takımı Martin O'Neill'in çalıştıracağını açıkladı. 

Celtic Teknik Direktörü Brendan Rodgers istifa etti - 1 73 yaşındaki Martin O'Neill, daha önce 2000 ile 2005 yılları arasında Celtic'in teknik direktörlük görevini üstlenmişti.
