Celtics, NBA final serisinde durumu 3-0 yaptı

American Airlines Center'da oynanan ve Dallas Mavericks'in son çeyrekte 18 sayıdan geri döndüğü (93-92) maçı Jayson Tatum ve Jaylen Brown ikilisiyle kazanmasını bilen Boston Celtics, tarihinin 18. şampiyonluğuna çok yaklaştı.
Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Jaylen Brown 30 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, Derrick White 16 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Jrue Holiday ve Sam Hauser, 9'ar sayıyla oynadı.
SERİNİN 4. KARŞILAŞMASI YAPILACAK
Mavericks'te ise Kyrie Irving 35 sayı, 3 ribaunt, Luka Doncic 27 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, PJ Washington 13 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.
Serinin 4. karşılaşması 15 Haziran Cumartesi günü, TSİ 03.30'da yine Mavericks'in sahasında yapılacak.
👌 Derrick White'tan KRİTİK ÜÇLÜK! #NBAFinals pic.twitter.com/7URksL04vY— S Sport (@ssporttr) June 13, 2024
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