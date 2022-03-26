Cem Bölükbaşı: Barselona'da aracıma tekrar binmeyi hevesle bekliyorum

Formula 2'de mücadele eden milli pilotumuz Cem Bölükbaşı, sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'inin ilk antrenman seansında dün kaza yaptı.

Yaşanan olay sonrasında Formula 2'den yapılan açıklamada, gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından Cem Bölükbaşı'nın beyin sarsıntısı sebebiyle geceyi hastanede geçirdiği, yarışmaya uygun olmadığı için ise yarıştan çekildiği belirtildi



Verilen karar sonrası Cem Bölükbaşı sosyal medya hesabından açıklama yaparak sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Bölükbaşı, "Herhangi bir sorunum yok. Tüm gerekli kontroller yapıldıktan sonra ve kazanın yapısı gereği tedbir amaçlı olarak bu hafta sonu Cidde yarışında yer alamayacağım açıklandı. Bir sonraki resmi test seanslarında Barselona'da takımımla buluşup aracıma tekrar binmeyi hevesle bekliyorum. Sezonun 3. yarışı Imola'ya kadar mental ve fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanıp Formula 2 şampiyonasına kaldığım yerden devam edeceğim. Her zaman yanımda olduğunuz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.