Cem Bölükbaşı, F2 Azerbaycan sprint yarışını tamamlayamadı

Formula 2'de başkent Bakü'nün sokaklarında oluşturulan 6 kilometrelik pistte gerçekleştirilen yarış, 21 tur üzerinden yapıldı. Cem, 21. sırada başladığı mücadelede art arda yaşanan kazalar ve güvenlik aracı periyotları sonrası 11'inciliğe kadar tırmandı.



Fakat Cem, son turda Ralph Boschung (Campos takımı) ile Calan Williams (Trident) arasındaki temasın ardından meydana gelen zincirleme kazada yarış dışı kaldı.



Sprint yarışında Danimarkalı Frederik Vesti (ART) birinci, Hint Jehan Daruvala (Prema) ikinci, Yeni Zelandalı Liam Lawson (Carlin) ise üçüncü sırayı aldı.



Azerbaycan'daki ana yarış, yarın TSİ 10.05'te başlayacak.