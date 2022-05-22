Cem Bölükbaşı, İspanya'daki F2 yarışında 20. oldu

Haberler - Anadolu Ajansı 22.05.2022 - 14:38
Milli pilot Cem Bölükbaşı İspanya'daki Formula 2 Dünya Şampiyonası yarışında 20. oldu.
İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 37 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışı 1:03:48.709'luk dereceyle tamamlayan Charouz System takımının pilotu Bölükbaşı, damalı bayrağı 20. sırada gördü.
Yarışta, MP takımından Brezilyalı Felipe Drugovich birinci, Virtuos'tan Avustralyalı Jack Doohan ikinci, Art Grand Prix ekibinden Danimarkalı Frederik Vesti üçüncülük elde etti.
Şampiyonada Drugovich, 86 puanla pilotlar klasmanında lider konumda bulunuyor.
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