Cem Bölükbaşı kimdir? Formula 1 pilotu Cem Bölükbaşı kaç yaşında, nereli?

Cem Bölükbaşı, 9 Şubat 1998 yılında dünyaya geldi. Formula 1, Formula 2, Formula 3 e-spor ve GT4 yarışçısıdır.



Henüz 6 yaşındayken hız tutkusunu fark eden babası, onu motokros pistine götürdü. 5 yaşında motokros yarışmalarına katılmaya başladı.

Cem Bölükbaşı I-Racing‘de 80 bin kişi içerisinden ilk 35’e girince dikkatleri üzerine çekti. World’s Fastest Gamer Şampiyonası’na katıldı.



F1 Esports’da 70 bin kişi arasından ilk yirmiye kalan genç sporcu Fernando Alonso takımına seçildi. 2017’de Abu Dabi’de dünya beşincisi, 2018’de Red Bull Toro Rosso Takımı ile dünya ikincisi oldu.



Borusan Otomotiv Motorsport’un desteği ile ilk uluslararası yarışına katıldı. 4 Haziran 2019’da gerçek piste çıkan Cem Bölükbaşı klasmanındaki sıralamada 3. ve yarışta da 5. oldu. 1 Temmuz 2019’da uluslararası ikinci gerçek yarışına katıldı.



Cem Bölükbaşı, 2021 F3 Asya Şampiyonası'nda BlackArts Racing takımı ile 15 yarışın tamamına çıktı ve toplamda 61 puan kazanarak şampiyonayı 9. sırada tamamladı.



Çaylaklar klasmanında ise Ayumu Iwasa'nın ardından ikinci sırada yer aldı. 2022 yılında Formula 2'de Charouz Racing System takımında yarışmaktadır.