Cem Bölükbaşı: Sezonu ilk 10'da bitirebilirsem mucizevi olur

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5'inci ayağı Monaco Grand Prix'sini 11'inci sırada bitirerek çok önemli bir başarıya imza atan Cem Bölükbaşı, açıklamalarda bulundu.



Sezon öncesi hayal ettikleriyle, şu anda yaşadıkları arasındaki farkın sorulması üzerine Cem, "Seviyenin çok yüksek olduğunu tahmin edebiliyorduk, atmosferin inanılmaz olacağını tahmin edebiliyorduk. Ne kadar çılgın bir şey olacağını, Monaco gibi bir pistin ne kadar inanılmaz olacağını tahmin ediyorduk. Ama bu kadar iyi, bu kadar güzel olacağını tabii ki tahmin edememişiz. Beklentimizin her konuda çok üzerindeydi" ifadelerini kullandı.

"2 YARIŞ, 3 ANTRENMAN GÜNÜ KAÇIRDIM"



Formula 2'de sezonun 2'nci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde geçirdiği kazadan bahseden Bölükbaşı, "Çok fazla önlem alınıyor. 'Bir şey yok, iyiyim ben yarışmak istiyorum' diyorum. 2 yarış kaçtı, 3 tane antrenman günü kaçtı. Sezon boyunca 3 tane antrenman günümüz vardı en çok kilometre yaptığımız. 3'ünü de kaçırdım. Tabii inanılmaz üzülüyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Motorsporlarının doğası bu, kaza var. Herkes yaşıyor. En büyük şansımız sadece iki yarış kaçırmam. Daha yoğun bir döneme gelseydi belki 3-4 yarış kaçacaktı. Biraz eksiğimiz var ama toparlıyoruz. Geçen yarış en iyi yarışımız oldu. 3'üncü yarışımız oldu daha tabii ki. Bakınca sadece 3 hafta sonu geçirmişiz. Her yarış gelişiyoruz" dedi.



"CİDDE PİSTİ'NDE ÖNLEMLER ALINACAĞINA EMİNİM"



Kaza geçirdiği Cidde Cadde Pisti'yle ilgili yorum yapan genç pilot, "Gerçekten çok yüksek seviye bir pist. Tabii sokak pisti olduğu için bariyerler metal. Onların belki bir sonraki sene gelişmesi gerekiyor. Her kazadan sonra bir şey geliştiriyor FIA. O viraja özgü kullandığımız apex'ler, kerb'ler olsun aracı çok sallıyordu. Belki o sallanmaları azaltacak önlemler alınacaktır. Bir önlem alınacağına eminim" diye konuştu.



"KENDİ GELİŞİMİMDEN VE ARACIN GELİŞİMİNDEN ÇOK MEMNUNUM"



Her yarış bir öncekinden daha iyiye gittiklerini dile getiren Bölükbaşı, "Sadece 3 hafta sonumuz oldu. İnşallah en kısa zamanda puan barajına gireriz. 1 sırayla kaçırdık bu sefer. Çok bekledik acaba birisi ceza alır da puana girer miyiz diye, olmadı. Bakü'de ilk puanlarımı almayı çok isterdim. Kendi gelişimimden ve aracın gelişiminden çok memnunum. Aracımız iyi bir yerde. Yakın dönemde her puan için savaşacak konuma geleceğimize inanıyorum. Devamında da inşallah ilk 5'lere, ilk 3'lere girebiliriz" açıklamasını yaptı.



"PUANLAR TOPLAMAYA BAŞLARSAM TAKIMLAR ŞAMPİYONASINI İLK 5'TE VEYA İLK 6'DA TAMAMLAYABİLİRİZ"



Cem Bölükbaşı son olarak takımı Charouz Racing System'in mevcut durumu ve hedefleriyle ilgili olarak şunları söyledi: "Takım olarak takımlar şampiyonasında 6'ncı veya 7'nci sıraya çıktık. Enzo (Fitipaldi) çok güzel puanlar topladı. Ben de inşallah yakında ona katılacağım. Ben de puanlar toplamaya başlarsam eğer takımlar şampiyonasında ilk 5'te, ilk 6'da tamamlayabiliriz. Charouz için de çok önemli bir başarı olur bu. Hedef ilk 8'di. Kendi hedefim olarak ise ilk önceliğim yarış bitirmekti. Çünkü diğerlerine göre çok farklı bir yoldan geliyorum. Tabii tecrübe benim için. Puan almaya başlamak istiyorum. Onun dışında da ilk 10'da bitirmeyi çok isterim. Formula 2'yi ilk sezonumda ilk 10'da bitirmek mucizevi bir şey olur. Baktığınız zaman Mick Schumaer, o zamanki favori takımla 12'nci sırada bitirmişti ilk sezonunu. Çok büyük bir başarıydı. İlk 10'da bitirebilirsem mucizevi olur. Ama tabii 12'nci, 13'üncü sırada da bitirirsem memnun olurum.